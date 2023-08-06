Нарусова ответила на слухи об отъезде из России

Нарусова ответила на слухи об отъезде из России
Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Ранее сенатора заметили в Испании

В социальный сетях Ксении Собчак появилось видео, на котором журналистка хвастается своим досугом в испанской Марбелье. Она показывала, как идет по улице вместе со своей матерью Людмилой Нарусовой. Ролик был опубликован 5 августа.

Когда именно было снято видео неизвестно. Публикации из Испании появляются на странице телеведущей в течение последней недели.

Фото: соцсети

Журналисты решили обратиться к Людмиле Нарусовой, чтобы она лично ответила на слухи об отъезде из России. Сенатор в беседе с РИА "Новости" рассказала, где находится в данный момент.

"Я в Петербурге", – заявила она.

При этом ее дочь Ксения Собчак продолжает отдыхать за границей в компании супруга Константина Богомолова и певицы Глюкозы – Натальи Чистяковой-Ионовой.

Ранее во время пребывания в Испании Ксения взяла интервью у Алексея Панина. В итоге из-за его скандальных откровений пришлось оправдываться Филиппу Киркорову.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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