Нарусова ответила на слухи об отъезде из России

Ранее сенатора заметили в Испании

В социальный сетях Ксении Собчак появилось видео, на котором журналистка хвастается своим досугом в испанской Марбелье. Она показывала, как идет по улице вместе со своей матерью Людмилой Нарусовой. Ролик был опубликован 5 августа.

Когда именно было снято видео неизвестно. Публикации из Испании появляются на странице телеведущей в течение последней недели.

Журналисты решили обратиться к Людмиле Нарусовой, чтобы она лично ответила на слухи об отъезде из России. Сенатор в беседе с РИА "Новости" рассказала, где находится в данный момент.

"Я в Петербурге", – заявила она.

При этом ее дочь Ксения Собчак продолжает отдыхать за границей в компании супруга Константина Богомолова и певицы Глюкозы – Натальи Чистяковой-Ионовой.

Ранее во время пребывания в Испании Ксения взяла интервью у Алексея Панина. В итоге из-за его скандальных откровений пришлось оправдываться Филиппу Киркорову.