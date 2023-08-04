"Как клоун": Киркоров поставил на место распустившего грязные слухи Панина

Представители артиста ответили на скандальное заявление

Последние несколько лет имя Алексея Панина плотно связано с развратом и скандалами. В 2020 году актер перебрался за границу и обосновался в Испании, но не дал российской публике забыть о себе. Несмотря на жизнь в другой стране, звезда фильма "Жмурки" продолжила эпатировать публику своими громкими выходками и высказываниями.



Недавно Алексей Панин дал интервью Ксении Собчак. Беседа получилась довольно откровенной и коснулась не только самого актера, но и некоторых его коллег по цеху. В том числе поп-короля Филиппа Киркорова. Под конец разговора Панин сделал скандальное заявление, сообщив о том, что когда-то они с артистом якобы водили нежную дружбу.

Журналистка откровение своего собеседника не оценила, отчитав его за разглашение чужой тайны. Немалая часть пользователей тоже раскритиковала Панина за необдуманный поступок. Однако больше всех, судя по всему, сказанное огорчило поп-короля. Многие ждали, что Киркоров ответит на заявление актера. Однако тот поставил на место распустившего грязные слухи коллегу с помощью своих сотрудников.

Сначала о ситуации высказался адвокат артиста. Александр Добровинский сообщил в своих соцсетях, что к нему в руки попало аудиосообщение Алексея Панина. В них актер якобы пообещал отомстить Филиппу Киркорову за то, что тот поддерживает родину и президента.

Кроме того, на скандальное заявление ответила пресс-секретарь исполнителя хита "Цвет настроения синий". Екатерина Успенская дала понять, что звезда фильма "Жмурки" выдумал связь с артистом. Однако, по ее мнению, судиться с актером не имеет смысла, ведь он не живет в России.

"Мне кажется, он зарекомендовал себя как клоун, к чему нам с ним вести диалог?", – заявила пресс-секретарь Филиппа Киркорова.

Помимо Киркорова, Панин задел в своем интервью и другую знаменитость. От скандальной звезды крепко досталось его коллеге по фильму "Брат" Виктору Сухорукову. Ранее "Утро.ру" писало, что последний пришел в шок от обвинений актера в "расстегивании ширинок".