Звезда "Брата" даже не знаком с автором скандальных обвинений

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ПАНИНЫМ АЛЕКСЕЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ПАНИНА АЛЕКСЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА



Российский актер театра и кино Виктор Сухоруков, ставший популярный у зрителя после исполненных ролей в картинах "Жмурки" и "Брат", заявил журналистам, что не имеет ни малейшего понятия, кем является Алексей Панин*, ранее пустившийся в откровения о своих половых контактах, якобы имевших место быть с его непосредственным участием.

Напомним, Панин ранее заявил в интервью для журналистки Ксении Собчак, что делил ложе якобы с ведущими российскими звездами – к таковым известный испанский актер причислил Филиппа Киркорова. А также заявил, что Сухоруков "расстегивает ширинки".

Впрочем, ошеломленный Виктор не нашел никаких слов, чтобы отреагировать на "откровения" Панина. Сухоруков заявил, что сказанное Алексеем тянет на откровенную чушь.

"Даже не знаю этого человека, который что-то там заявил. Боже мой, дожили, – высказался Сухоруков, реагируя на ситуацию.

Едва ли поп-король российской сцены станет обращать внимание на "интимные откровения" – сам Киркоров ранее заявлял, что живет с возлюбленной, имя которой никому не раскрывает.

*признан иноагентом решением Минюста