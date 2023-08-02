Панин* объявил об интимных отношениях с Киркоровым

Панин* объявил об интимных отношениях с Киркоровым
Алексей Панин*. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер снова шокировал народ своей выходкой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ПАНИНЫМ АЛЕКСЕЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ПАНИНА АЛЕКСЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА

Некогда очень востребованный в России актер уже давно живет за границей. Кажется, разговоры о его успехах в кино остались в прошлом. В последнее время звезду "Жмурок" обсуждают только в негативном ключе. А всему виной его выходки. Алексей Панин* без стеснения рассказывает о своей интимной жизни, может выходить на улицу голым, а иногда хвастается тем, что спит на улице. 

К высказываниям артиста тоже очень часто возникают вопросы. В последнее время его любимое занятие – поливать грязью годами кормившую его родину, а также бывших коллег по творческому цеху. Недавно Ксения Собчак опубликовал интервью с опальным беглецом, в котором он, что уже не удивительно, снова наговорил лишнего. 

К примеру, Алексей Панин* решил совершить аутинг российским артистам, но редакция канала журналистки зацензурировала имена известных людей, которых он назвал. Но на этом скандалист не остановился. Сегодня в своих социальных сетях он сделал довольно странное признание. Актер объявил о том, что у него якобы были интимные отношения с Филиппом Киркоровым. 

Впрочем, вряд ли слова артиста можно воспринимать всерьез, зная его любовь к эпатажным выходкам и желание подпортить жизнь бывшим коллегам по отечественному шоу-бизнесу. К тому же, не стоит забывать, что поп-король пару месяцев назад откровенно признался журналистам, что у него есть любимая женщина, имя которой он держит в секрете. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о новом заявлении Алексея Панина* о России обернулось скандалом.

*признан иноагентом на территории РФ

Источник: Телеграм-канал Алексея Панина ✓ Надежный источник
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