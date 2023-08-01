Возвращение закрыто: новое заявление Панина о России обернулось скандалом

Против знаменитости могут возбудить еще одно уголовное дело

Проживающий в Испании Алексей Панин решил дать интервью Ксении Собчак. Одиозный актер, который во время беседы неоднократно признавался, что немного подвыпил, сделал заявление, которое рискует обернуться крайне плохими последствиями. Знаменитость порассуждал о том, как было бы прекрасно жить в России, если бы ее территории поделили между Францией и Италией.

В отношении подобных высказываний российское законодательство предусматривает суровое наказание по статье 280.1 УК РФ о публичном призыве к нарушению территориальной целостности.

Ксения Собчак пыталась во время интервью призвать Панина к здравомыслию, указывая, что в действительности он желает стране страшной судьбы – кровопролития и затяжной войны, поскольку любые территориальные разделы связаны именно с этим. Однако артист продолжал стоять на своем, не понимая до конца, что ему пытается донести ведущая.

Юрист Александр Добровинский отмечает, что скандал вокруг нового заявления Панина о России действительно может привести к наказанию. А учитывая, что в мае на него уже завели дело за публичное оправдание терроризма, последствия могут обернуться несколькими годами заключения.

"Эта фраза может быть расценена следственными органами как призыв к нарушению территориальной целостности. Там санкция довольно серьезная", – заявил правозащитник.

Добровинский отметил, что по сути возвращение в Россию артисту закрыто. Только если он не хочет оказаться за решеткой за свои слова. Если второе уголовное дело будет возбуждено, то Панин рискует попасть в тюрьму на срок до пяти лет.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как дочь артиста относится ко всем скандалам с его участием.