14-летняя дочь рассказала об отношении к оргиям с участием развратника Алексея Панина*

Ребенок живет с бесстыжим извращенцем

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ПАНИНЫМ АЛЕКСЕЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ПАНИНА АЛЕКСЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА



"Почему я должен жить и бояться сказать о том, что люблю сосать ****(мужские половые органы – Прим. ред.)", – возмущается предавший родину актер-иноагент Алексей Панин. Он давно уже живет в Испании, где может предаваться похоти и разврату. Ибо в России все уже про его извращения знают.

Он в разное время бесстыдно скользил ртом по мужскому органу и противоположной стороной тела насаживался на дамскую ногу, онанировал под кустами и бегал в женском исподнем по двору. Апофеозом же стали нежности с собакой, о которых много судачили.

Конечно, про подобные сексуальные деривации точнее бы сказали психиатры и сексопатологи. Ведь практически каждый шаг – это медицинский диагноз. Ну, кому, например, еще придет в голову снимать себя с приспущенными портками возле писсуара в мужском сортире, да еще и гордиться отвратительным кадром?!

Но поскольку психиатров рядом нет, слово 14-летней дочке Ане, которую Панин в свое время выкрал у матери и увез за границу. "Мне отрывки этих видео присылали в директ социальных сетей, – рассказала Анюта в интервью Ксении Собчак. – Но так, что я специально села и смотрела, такого не было".

"Мне было неприятно, хотя про какие-то моменты, как в случае с собакой, я сразу поняла, что это – фейк, – признается дочь извращенца. – Но все эти видео меня не касаются, а касаются только папы. При этом люди ждут, что я тоже начну что-то подобное вытворять. Сколько ходит всякого рода кликбейтов про якобы мое видео сексуального характера с папой! Хотя меня это очень сильно раздражает, потому что есть жизнь папы, есть моя жизнь, и есть моя жизнь с папой, и мы не лезем друг к другу. Мне за папу не стыдно, хотя пару раз было, что когда я открывала интернет и видела какой-то заголовок, то думала: "Хоть бы не что-то очередное!"