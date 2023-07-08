"Не хочу видеть ваши рожи": Алексей Панин устроил истерику в украинском ресторане

"Не хочу видеть ваши рожи": Алексей Панин устроил истерику в украинском ресторане
Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист снова эпатировал публику

Алексей Панин давно стал одним из самых одиозных персонажей российского шоу-бизнеса. Впрочем, из-за жестких русофобских заявлений многие перестали считать актера русским, да и сам он всячески открещивается от нашей страны. Недавно молодой человек закатил очередную публичную истерику.

После жесткой критики в адрес нашей страны артист с комфортом обосновался в Испании. Хотя стоит отметить, что он регулярно жалуется на сложное финансовое положение и, возможно, тоскует об отличных гонорарах, которые когда-то получал в России. Внимание общественности к скандальной персоне было привлечено после очередной хамской выходки.

Панин устроил форменную истерику в украинском ресторане. Мужчина прогуливался по испанским улочкам и уже направлялся домой, но перед этим решил зайти поужинать. Выбор артиста пал на украинский ресторан. Там он решил устроить очередное шоу.

Алексей начал кричать о своих русофобских взглядах. Представление весьма позабавило посетителей заведения. Артист объявил, что ненавидит жителей нашей страны и саму Россию. Панин подчеркнул, что не рассматривает вариант возвращения в бывшую родину.

"Половина народа, который живет в России, дебилы, которые меня бесят. Стадо превзошло само себя. Не хочу видеть ваши рожи!" – такие крики артист записал на камеру своего телефона, после чего выложил скандальный ролик в социальные сети.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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