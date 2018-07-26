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Киркоров оказался беднее Шнурова

Александр Овечкин. Фото: GLOBAL LOOK press Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press Стас Михайлов. Фото: GLOBAL LOOK press
Дима Билан. Фото: GLOBAL LOOK press Иван Ургант. Фото: GLOBAL LOOK press Григорий Лепс. Фото: GLOBAL LOOK press Сергей Шнуров. Фото: GLOBAL LOOK press +3
Стали известны имена самых богатых российских знаменитостей

Ежегодный рейтинг наших звездных толстосумов опубликовал журнал Forbes. Список составлен на основе их доходов, частоты упоминания в СМИ и поисковых запросах. И выяснилось, что кошелек поп-короля отечественной эстрады худее, чем у лидера группы "Ленинград".

На вершине финансового успеха воцарился хоккеист Александр Овечкин. Его доход за год достиг $14,5 миллионов. Он самый коммерчески успешный из российских хоккеистов: одни только рекламные контракты с ведущими брендами ежегодно приносят ему $4,5 млн, сообщает Forbes

Александр Овечкин. Фото: GLOBAL LOOK press

Второе место в рейтинге прочно занимает музыкант Сергей Шнуров. Творческая и бизнес-деятельность за год принесла ему 13,9 миллиона. 

Сергей Шнуров. Фото: GLOBAL LOOK press

Филипп Киркоров заметно отстал. Несмотря на кипучую деятельность, за год артисту удалось пополнить свои карманы только на $8,9 миллиона.

Филипп Киркоров. Фото: GLOBAL LOOK press

Немного уступает поп-королю Григорий Лепс. Как певец и предприниматель он получил за год $8,2 миллиона.

Григорий Лепс. Фото: GLOBAL LOOK press

Пятым стал телеведущий Иван Ургант. Причем его доход выше, чем у Лепса, – $8,5 млн, но артист обогнал его по числу поисковых запросов.

Иван Ургант. Фото: GLOBAL LOOK press

На шестую строчку попала певица и телеведущая Ольга Бузова. Песни, ресторан и другие дела позволили ей заработать $3,9 миллиона.

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press

За ней Forbes поместил певца Диму Билана. Хотя его доход выше, чем у Ольги, – $7,7 млн, по поисковым запросам он отстает.

Дима Билан. Фото: GLOBAL LOOK press

А следующий за артистом хоккеист Евгений Малкин уступает обоим предшественникам по интересу к нему интернет-пользователей. Зато получил он за год больше – $9,5 миллионов.

Евгений Малкин. Фото: GLOBAL LOOK press

Певец Стас Михайлов стал девятым в списке. Его доход составил $7,4 миллиона. Он много выступает, владеет рестораном в Санкт-Петербурге.

Стас Михайлов. Фото: GLOBAL LOOK press

Замыкает топ-10 богатейших российских знаменитостей телеведущая и светская львица, претендующая на звание известного политика, Ксения Собчак. Она отстает, и намного, от всех. Доход блондинки не превысил $1,4 млн, хотя она по-прежнему ведет корпоративы, участвует в рекламных показах, играет в театре и даже написала сценарий к фильму.

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press

Между тем за последнее время Овечкин стал самым богатым, по списку Forbes, во второй раз, отмечает телеканал "360". В 2017 г. он тоже был первым в рейтинге, правда, с меньшим доходом – $14 миллионов.

Полина ДОРОЖКИНА
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