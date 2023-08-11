Не Турция и Египет: россияне выбрали для отдыха в августе необычные места

Не Турция и Египет: россияне выбрали для отдыха в августе необычные места
Фото: unsplash.com
Аналитики назвали самые популярные страны

Сезон отпусков подходит к концу, но некоторе россияне только собираются на долгожданный отдых. Предпочтения в этом году у туристов оказались разные: кто-то остановился на местных курортах, а кто-то, несмотря на возросшие цены на заграничные туры, все же позволил себе поездки в другие страны. Как выяснили аналитики, речь идет не только о Турции и Египте. 

В августе многие россияне выбрали довольно необычные направления. Судя по резкому росту спроса, большинство любителей нестандартных отпусков отправилось в столицу Южной Кореи – город Сеул. В сравнении с прошлым годом бронирование гостинец там выросло в 7,5 раз. 

Россияне также смогли отправиться в города "закрытой" Европы. Самыми популярными направлениями стали Римини, Бангкок, Доха, Неаполь и Баку. Вместе с тем путешественники рассматривают для себя отдых в Афинах и Паттайе.

Вполне возможно, что такая динамика связана с недовольством некоторых отдыхающих из-за ухудшающегося сервиса на популярных курортах. Ранее "Утро.ру" публиковало жалобы россиян на сервис в турецком отеле, а также рассказывало о критике туристов из-за цен в Сочи. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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