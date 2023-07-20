"Лежак по цене однушки": туристы шокированы ценами в Сочи

"Лежак по цене однушки": туристы шокированы ценами в Сочи
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
С россиян сдирают три шкуры

С наступлением лета один из главных курортов России заполонили туристы. На фоне роста цен на заграничный отпуск для некоторых жителей нашей страны город в Краснодарском крае стал самым доступным местом для отдыха. Однако, прибыв туда, отдыхающих ждал неприятный сюрприз в виде чересчур завышенной стоимости базовых вещей. 

В этом году туристов в Сочи, кажется, больше чем обычно. Местные и так смогут хорошенько заработать на фоне повышенного спроса на курорт. Однако россиянам кажется, что цены на некоторые услуги завышены. В Сеть попал ролик, на котором один из отдыхающих жалуется на стоимость шезлонгов на пляжах. 

"Лежак по цене однушки", – с иронией подписал кадры мужчина, рассказывая, что стоимость этого пляжного атрибута стартует от 1,5 тыс. рублей.

Судя по всему, не один он решил, что с туристов сдирают три шкуры. В комментариях и другие россияне написали, что были шокированы ценами. Некоторые признали, что отдых на краснодарском курорте не получается таким бюджетным, как им бы хотелось: мол, с такими тратами можно было бы уехать за границу.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как непогода испортила отдых россиянам в Сочи. 

Источник: Lenta ✓ Надежный источник
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