Шторм и потоп: отдых тысяч россиян в Сочи безнадежно испорчен

С гор сходит сель и затапливает целые поселки

Несколько дней подряд Краснодарский край России находится под ударом стихии. Шторм, ливни и смерчи, которые едва ли не стерли с лица земли целые поселки, заставили серьезно понервничать местные власти.

Ливневые дожди начались в Туапсинском районе Краснодарского края в ночь на 12 июля. За три часа там выпало 144 мм осадков, в итоге реки Нечепсухо, Шапсухо и Дефань поднялись и вышли из берегов. В море бушевали смерчи, а с гор сошел сель. Потоки грязной воды размыли дороги и мосты, затопили дома и унесли автомобили. У многих местных жителей под ударом оказалось все нажитое имущество.

Однако страдали не только местные. Туристы, чей отпуск выпал как раз на эти злосчастные даты, были вынуждены эвакуироваться при помощи МЧС. Особенно пострадали те туристы, которые приехали в регион самостоятельно без покупки тура. Такой неорганизованный отдых привел к массе проблем, так как спасать приходилось каждого туриста в отдельности. Об этом рассказал директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

"У путешественников, которые покупали туры, проблем не возникло. Мы с вами практически не видим, чтобы в каком-то отеле шли эвакуационные мероприятия, что где-то там что-то затопило или снесло", – отметил эксперт.

Он добавил, что туроператоры активно занимались заботой о своих отдыхающих и обеспечили для них все необходимые мероприятия. Единственной проблемой для таких туристов оставалось то, что они не смогли выйти в штормовые дни к морю и насладиться отдыхом.