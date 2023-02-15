Более 120 млрд рублей принес туризм в бюджет Москвы в 2022 году – Собянин

Более 120 млрд рублей принес туризм в бюджет Москвы в 2022 году – Собянин
Фото: Зыков Кирилл/ АГН Москва
Город поддерживает и развивает сферу гостеприимства

Москва является одним из наиболее привлекательных мест для туристов. Люди едут в столицу культурно отдохнуть, посмотреть на красоты, развлечься. А уж в плане делового туризма Москва который год остается безоговорочным лидером. Об этом рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Как отметил мэр, несмотря на все трудности, 2022 год продемонстрировал достойный рост показателей московской индустрии гостеприимства. Столицу посетило 17,9 миллиона гостей – это на миллион больше чем в 2021 году. Учитывая, что в среднем один турист тратит на путешествие в Первопрестольную более 37 тыс.рублей, а едет человек обычно не один, а с парой или детьми, то доходы сферы гостеприимства оказались весьма достойными. В 2022 г. они составили 879,1 млрд рублей, что на 22,7% выше, чем годом ранее.

Соответственно, растут и поступления в городской бюджет. В прошлом году этот показатель достиг 120,4 млрд рублей.

"На эти средства можно построить 40 новых школ и детских садов. Или закупить порядка 2000 новых экологически чистых электробусов. Или профинансировать бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров, многодетных семей и других льготников Москвы",

– пояснил мэр Сергей Собянин.

Город, в свою очередь, всячески поддерживает индустрию гостеприимства, помогает ее развивать, делать Москву привлекательнее. К примеру, в пик пандемии коронавируса, когда большинство россиян находились на самоизоляции, город оплачивал гостиницам проживание персонала ковидных госпиталей. В 2022 г. акцент сместился на стимулирующие меры развития туризма. В частности, компенсацию получали организаторы деловых и молодежных мероприятий.

В результате можно констатировать, что деловой туризм восстановился полностью: в прошлом году с рабочей целью Москву посетило на 6% гостей больше, чем даже в доковидном 2019-м. Детский туризм получил прекрасное развитие. Только в рамках проекта "Город открытий" в столице побывали 5500 юных россиян из 52 регионов страны. Всего же в прошлом году Москву своими глазами увидели 3,8 миллиона маленьких путешественников.

Гости из других стран также охотно посещали Москву в прошлом году – по официальным данным, в 2022 г. в городе с кратковременными поездками побывало 1,7 миллиона иностранцев.

"Будем и дальше поддерживать и развивать индустрию гостеприимства. Работать над тем, чтобы с каждым годом Москва становилась комфортнее для москвичей и привлекательнее для туристов",

– заверил Сергей Собянин. В частности, он анонсировал открытие новых культурных и спортивных адресов, тематические уличные фестивали, массовые познавательные мероприятия, которые порадуют москвичей и гостей столицы уже в этом году. 

Ранее Собянин рассказал об открытии новых транспортно-пересадочных узлах в Москве, которые сделают поездки еще быстрее и удобнее.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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