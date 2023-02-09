С 2010 года количество занимающихся спортом горожан выросло в 2,6 раз

Москвичи стали активнее заниматься спортом. Сегодня регулярными тренировками могут похвастаться 5,5 миллионов человек – это в 2,6 раза больше чем было в 2010 году. Во многом это стало результатом усилий городских властей, которые все последние годы уделяли особое внимание развитию спорта в столице, строительству спортивных объектов и обустройству зон для активных занятий в помещении и на свежем воздухе. И, по словам мэра Сергея Собянина, работа в этом направлении будет продолжена.

В 2022 году в Москве появилось 1200 новых общедоступных спортивных площадок. Всего же в городе сейчас более 29 тыс. зон для занятий спортом, в том числе 8,5 тыс. спортивных залов, 1449 бассейнов, 1338 футбольных полей, 206 катков, более 800 теннисных кортов и пр. Фактически, в шаговой доступности от любого места жительства или работы можно найти удобно расположенную площадку или трассу для регулярных тренировок.

В наступившем году активных москвичей ждут новые подарки от города, в том числе открытие Ледового дворца "Кристалл" и Дворца спорта "Некрасовка", не говоря уже о модернизации и оборудовании новых спортплощадок во дворах и парках.

Календарь спортивных событий также обещает быть весьма насыщенным. В общей сложности на 2023 г. запланировано более 20 тыс. мероприятий, в числе которых международные турниры и крупные соревнования.

Подобрать удобное место для тренировок и отслеживать анонсы спортивных событий поможет новое мобильное приложение "Московский спорт". О его запуске Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале. Помимо этого, цифровые сервисы спортивной направленности развиваются на портале mos.ru. Уже сейчас с его помощью москвичи могут онлайн записать ребенка в спортивную школу, арендовать площадку для занятий или проведения соревнований, подобрать тренера.

Ранее городские власти сообщили, что в Москве организован сервис комфортной записи к медицинским специалистам для онкобольных.