Опыт "Московской электронной школы" распространится на регионы России - Собянин

Столичные пользователи обращаются к МЭШ около 4,5 млн раз в сутки

Москва имеет большие наработки по внедрению цифровых технологий в школьное образование и охотно делится ими с другими регионами России. Именно платформа МЭШ – Московская электронная школа – стала основой для всероссийского проекта "Моя школа". Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину.

Главным достижением Москвы в плане внедрения цифровых технологий в сферу образования является уникальная платформа МЭШ. Развивать ее начали шесть лет назад, и она оказала неоценимую помощь педагогам и ученикам в период пандемии коронавируса, когда все были вынуждены перейти на дистанционное обучение.

Успешный опыт Москвы показал, что единый электронный сервис для обучения нужно развивать в масштабах всей страны. Чтобы не изобретать велосипед, было решено взять за основу МЭШ и адаптировать эту систему к требованиям Министерства образования РФ, рассказал Сергей Собянин.

"Вы давали поручение, чтобы попытаться все-таки распространить этот опыт на другие регионы. Мы с Минобразования и с Минцифры создали проект, где "Московская электронная школа" будет основой для российской электронной школы под названием "Моя школа",

– доложил столичный градоначальник президенту страны на встрече в Кремле 7 февраля.

По словам Собянина, работа ведется большая, сложная, но уже готов "неплохой продукт". Ведь очень многое уже имеется на базе Москвы. Так, в электронную библиотеку МЭШ закачано порядка 2 млн единиц контента на различные темы. Причем все структурировано, систематизировано под конкретные темы и уроки.

"В Библиотеке МЭШ можно найти все, что поможет сделать урок интереснее. Это виртуальные лаборатории, тесты для самопроверки, видеоуроки и сценарии занятий от лучших учителей и многое другое",

– пояснила замруководителя Департамента образования и науки Москвы Олеся Лукашук.

МЭШ – это большое подспорье для учителей. Они при подготовке к уроку могут воспользоваться закаченными в систему методическими пособиями, взять готовую проверочную работу или презентацию. Для школьников и родителей это тоже очень удобно. У них всегда под рукой домашнее задание, электронные учебники, сведения об успеваемости, "Портфолио", где хранятся данные о достижениях ребенка на Олимпиадах по предметам или в сфере дополнительного образования.

В столице подчеркивают: МЭШ продолжает развиваться, что делает его отличной базой для всероссийской образовательной платформы "Моя школа".

Ранее Сергей Собянин рассказал о новинках МЭШ в своем блоге.