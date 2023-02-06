Москва вводит новый стандарт предпрофессионального образования в школах

Старшеклассники в столице получат более широкие возможности для самореализации

С 1 сентября 2023 года обучение в предпрофессиональных классах в Москве начнется по единому стандарту, который предусматривает комплексные образовательные программы для каждого направления в школах, профессиональную подготовку в колледжах, проектно-исследовательскую деятельность в вузах, а также знакомство с будущими работодателями и экспертами отрасли. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Сергей Собянин.

В частности, общеобразовательные предметы адаптируют под профессиональные направления. К примеру, в медицинских классах на уроках литературы школьники будут изучать произведения о врачах, на уроках иностранного языка добавится медицинская лексика. Аналогично в инженерных классах, в физико-математических. В результате дети получат углубленные метапредметные знания по выбранной профессии.

Учащиеся 10х классов будут посещать профильные городские предприятия и учреждения, чтобы в реальных условиях примерить на себя будущую специальность и убедиться в правильности выбора. Для одиннадцатиклассников будут организованы встречи с лидерами отраслей, которым можно будет задать интересующие вопросы.

Важное нововведение: выпускники предпрофессиональных классов вместе с аттестатом о школьном образовании получат свидетельства о профессии. Для этого каждый ученик во втором полугодии 10-го и первом полугодии 11-го классов пройдет специальное обучение в колледже. К примеру, учащиеся инженерных классов освоят профессию чертежника-конструктора, учащиеся ИТ-классов пройдут обучение по программе "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин" и т.д.

При этом учебная нагрузка на школьников станет более сбалансированной, поскольку в обновленных учебных планах не будет дублирующихся тем.

Внедрение единого стандарта затронет, в первую очередь, классы, которые будут сформированы с нового учебного года. Но и для ребят, которые уже обучаются в предпрофессиональных классах, максимально адаптируют программы. В частности, для них планируется проведение профильных экскурсий

Первые предпрофессиональные классы в столице появились в 2015 году. Сегодня они открыты более чем в 400 школах Москвы.

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