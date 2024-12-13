Daily Mail: дроны над военными базами указывают на подготовку нападения России

В Лондоне бьют тревогу

В британской разведке полагают, что совсем скоро российские шпионы могут подготовить удары по военным базам в стране. К таким выводам там пришли после обнаружения большого числа беспилотников над авиабазами Королевских ВВС Лейкенхит и Милденхолл в графстве Саффолк, а также над авиабазой Фелтвелл в Норфолке.

Официально в Лондоне не знают, кто именно стоит за запуском дронов. Они предполагают, что к этому имеет прямое отношение Россия, либо Иран. Однако Филип Ингрэм, бывший полковник британской военной разведки, заявил, что наблюдения имеют "все признаки" операции российского секретного разведывательного агентства ГРУ, а эксперты указывают, что НЛО были похожи на дрон "Орлан-10".

"Я бы сказал, что в ближайшие несколько месяцев мы наверняка увидим еще один всплеск активности. Будь то беспилотники или что-то еще, я подозреваю, что это что-то другое", – указал он.

По его мнению, БПЛА используют для проверки ответных действий британской армии и ее военных возможностей. Он также полагает, что недавний прилет беспилотников в отдельных частях страны мог быть частью большой скоординированной операции.

Эксперты предполагают, что Россия может осуществлять миссию по сбору разведывательной информации, целью которой является преднамереннаяпроверка процедур защиты воздушного пространства и времени реагирования своего иностранного соперника.