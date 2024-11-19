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Главное оборонное ведомство нашей страны сделало срочное заявление о первой атаке по России с использованием дальнобойных американских ракет ATACMS. Сообщается, что украинские войска ночью выпустили шесть мощных западных снарядов по объекту в Брянской области.
Оборонное ведомство сообщает, что расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 и "Панцирь" сбили пять снарядов, а один был поврежден. Части ракеты рухнули на техническую территорию военного объекта, что вызвало локальный пожар. Жертв и серьезных разрушений удалось избежать, подчеркнули в министерстве.
Этот обстрел стал возможным после того, как США дали Украине разрешение использовать дальнобойные ракеты ATACMS против целей на российской территории. Такие действия со стороны вашингтонской администрации вызывают озабоченность из-за резкой эскалации конфликта. Россия неоднократно предупреждала западные страны о рисках после принятия подобного рода агрессивных решений.
Брянская область, граничащая с Украиной, уже не впервые становится объектом обстрелов. Однако использование ATACMS свидетельствует о росте угроз. В ответ российская сторона может пойти на самые решительные меры, вплоть до задействования ядерного оружия. Власти подчеркивают, что системы ПВО остаются на высоком уровне готовности.
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