Украина нанесла первый удар по России дальнобойным оружием

Официально информацию в российском Минобороны не подтвердили

Украинские войска нанесли первый удар американскими ракетами ATACMS по цели на территории России. Как сообщают СМИ Украины со ссылкой на сведения в Силах обороны страны, прилет пришелся по Карачеву в Брянской области. Официального подтверждения информации нет.

По словам украинских журналистов, в ночь на 19 ноября ВСУ ударили по военному складу, расположенному в регионе.

"В 02:30 ночи зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе здания", – сказано в сообщении.

Вместе с этим 19 ноября Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, приравняв удары ATACMS по российским территориям к поводам для задействования ядерного оружия. В документе появился пункт, согласно которому агрессия против страны или ее союзников со стороны любой неядерной державы с участием или при поддержке ядерной рассматривается как их совместное нападение.

В Госдепе, в свою очередь, подтвердили, что Джо Байден дал разрешение наносить дальнобойные удары по территории России. Подобный шаг там связали с желанием принудить Москву к переговорам по урегулированию конфликта.

Также в ЕС утверждают, что вслед за США ограничения на использование собственных ракет сняли некоторые европейские государства. Не исключено, что за ними на этот шаг могут пойти и другие страны.