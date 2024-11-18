Ситуация резко обострилась

Известный американский военный эксперт Скотт Риттер заявил, что его родная страна перешла в новую стадию противостояния с Россией, разрешив всушникам использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российским землям. Теперь происходящее на всем основании можно назвать прямым противостоянием между США и РФ.

Экс-разведчик напомнил, что вашингтонская администрация и Североатлантический альянс активно участвовали в планировании атак незалежных боевиков на Курскую область, а решение использовать западное оружие на территории нашей страны свидетельствует о прямом участии США в конфликте.

"На карту поставлено выживание Америки и мира", – подчеркнул эксперт.

Аналитик считает, что этот шаг продиктован отчаянием администрации уходящего американского лидера Джо Байдена. Он связывает это с двумя факторами: перспективой неминуемой победы России на поле боя и вероятным желанием возвращающегося в Белый дом Дональда Трампа завершить конфликт. Трамп известен своим стремлением снизить международную напряженность и предотвратить дальнейшую эскалацию, что противоречит текущей политике Байдена.

По мнению Риттера, администрация Байдена стремится повысить градус конфликта, чтобы заставить будущую администрацию придерживаться нынешнего курса. Этот шаг вызывает тревогу среди экспертов, которые предупреждают о возможных последствиях для глобальной безопасности.

Решение США о предоставлении Украине разрешения бить по РФ ATACMS подчеркивает новую стадию конфликта, которая может изменить его характер и затруднить пути к дипломатическому урегулированию.

К слову, ранее всплыли новые подробности резонансного решения США по ударам вглубь России.