Наполитано указал на риск старта третьей мировой в течение двух месяцев

"За два месяца": на Западе назвали срок глобальной катастрофы
Фото: www.unsplash.com
Человечество ждут жуткие потрясения

На Западе начали всерьез обсуждать сроки старта глобальной катастрофы. Вашингтонская администрация продолжает работать на эскалацию ситуации, что может обернуться жуткими последствиями для всего человечества. Так, экс-судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано выразил обеспокоенность, что уходящий американский лидер Джо Байден может спровоцировать начало третьей мировой войны перед завершением своего срока.

Это заявление встревоженного аналитика последовало после сообщения о том, что действующие американские власти разрешили киевскому режиму использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России.

"Байден рискует развязать третью мировую войну за два месяца до своего ухода из Белого дома!" – в ужасе констатировал эксперт.

Аналитик подчеркнул, что такие действия уж точно пересекают "красную линию" для Москвы и могут быть расценены как прямое вмешательство Североатлантического альянса в конфликт.

Решение нынешнего руководства Белого дома позволить всушникам атаковать российские земли с помощью дальнобойных снарядов стало значительным изменением политики США. Ранее вашингтонская администрация ограничивала использование киевским режимом американского оружия для ударов по целям внутри РФ, опасаясь эскалации конфликта.

Многие эксперты и политические деятели выражают опасения, что такие шаги могут привести к непредсказуемым последствиям и усилению напряженности между ядерными державами, что грозит мировым коллапсом.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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