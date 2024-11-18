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На Западе начали всерьез обсуждать сроки старта глобальной катастрофы. Вашингтонская администрация продолжает работать на эскалацию ситуации, что может обернуться жуткими последствиями для всего человечества. Так, экс-судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано выразил обеспокоенность, что уходящий американский лидер Джо Байден может спровоцировать начало третьей мировой войны перед завершением своего срока.
Это заявление встревоженного аналитика последовало после сообщения о том, что действующие американские власти разрешили киевскому режиму использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России.
"Байден рискует развязать третью мировую войну за два месяца до своего ухода из Белого дома!" – в ужасе констатировал эксперт.
Аналитик подчеркнул, что такие действия уж точно пересекают "красную линию" для Москвы и могут быть расценены как прямое вмешательство Североатлантического альянса в конфликт.
Решение нынешнего руководства Белого дома позволить всушникам атаковать российские земли с помощью дальнобойных снарядов стало значительным изменением политики США. Ранее вашингтонская администрация ограничивала использование киевским режимом американского оружия для ударов по целям внутри РФ, опасаясь эскалации конфликта.
Многие эксперты и политические деятели выражают опасения, что такие шаги могут привести к непредсказуемым последствиям и усилению напряженности между ядерными державами, что грозит мировым коллапсом.
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