Человечество ждут жуткие потрясения

На Западе начали всерьез обсуждать сроки старта глобальной катастрофы. Вашингтонская администрация продолжает работать на эскалацию ситуации, что может обернуться жуткими последствиями для всего человечества. Так, экс-судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано выразил обеспокоенность, что уходящий американский лидер Джо Байден может спровоцировать начало третьей мировой войны перед завершением своего срока.

Это заявление встревоженного аналитика последовало после сообщения о том, что действующие американские власти разрешили киевскому режиму использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России.

"Байден рискует развязать третью мировую войну за два месяца до своего ухода из Белого дома!" – в ужасе констатировал эксперт.

Аналитик подчеркнул, что такие действия уж точно пересекают "красную линию" для Москвы и могут быть расценены как прямое вмешательство Североатлантического альянса в конфликт.

Решение нынешнего руководства Белого дома позволить всушникам атаковать российские земли с помощью дальнобойных снарядов стало значительным изменением политики США. Ранее вашингтонская администрация ограничивала использование киевским режимом американского оружия для ударов по целям внутри РФ, опасаясь эскалации конфликта.

Многие эксперты и политические деятели выражают опасения, что такие шаги могут привести к непредсказуемым последствиям и усилению напряженности между ядерными державами, что грозит мировым коллапсом.