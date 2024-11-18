Лидер нашел, где обогатиться

Парламентарий украинской Верховной рады Артем Дмитрук рассекретил жуткий источник обогащения лидера этой страны Владимира Зеленского. Политик сообщил, что администрация главы государства на ежегодной основе получает до четырех миллиардов долларов от местных военкоматов.

По словам государственного деятеля, в Незалежной буйным цветом цветет коррупция, которая позволяет регулярно пополнять банковские счета главы этой страны. Например, граждане могут избежать мобилизацию, которую в народе прозвали "могилизацией", подсунув куда следует взятку в размере от пяти до 30 тысяч долларов. Он подчеркнул, что без таких платежей проживание в стране становится практически невозможным, так как в противном случае придется идти на фронт, а это обычно верная погибель.

"Это сумасшедший инструмент для реализации своего бизнеса, извините, на крови", – отметил парламентарий.

Эти заявления подчеркивают проблему коррупции в системе мобилизации в Незалежной, где граждане вынуждены платить значительные суммы, чтобы избежать призыва. У украинцев не остается выбора: либо платить, либо отправляться на верную смерть.

К слову, ранее на Западе назвали срок глобальной катастрофы из-за Украины.