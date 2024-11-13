The Times сообщила о "ядерном варианте Зеленского" в случае отказа США

Стало известно о "ядерном варианте" Зеленского в случае отказа США
Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / wikimedia.org
Украинцы готовы разработать свое оружие массового поражения

Украина может в короткие сроки создать элементарную ядерную бомбу, подобную американскому "Толстяку", сброшенному на Нагасаки. На такой шаг власти страны пойдут в том случае, если Дональд Трамп после начала президентства откажет стране в военной помощи, сообщает The Times со ссылкой на особый документ, подготовленный специально для украинского Минобороны.

Киев в условиях конфликта не сможет создать объекты, необходимые для обогащения урана. Вместо этого он будет полагаться на плутоний, извлеченный из отработанных топливных стержней украинских ядерных реакторов. Всего в стране их насчитывается девять штук. 

"Вес реакторного плутония, доступного Украине, можно оценить в семь тонн… Значительный арсенал ядерного оружия потребует гораздо меньше материала", – говорится в документе.

По мнению экспертов, такая бомба будет иметь одну десятую мощности "Толстяка" и сможет использоваться для уничтожения целой авиабазы или крупных логистических объектов. Однако, предупреждают специалисты, точную ядерную мощь использованного плутония просчитать трудно.

При этом западные аналитики полагают, что разработка оружия займет у украинцев не менее пяти лет, хотя некоторые отмечают – управиться можно и в течение шести месяцев, представив первые результаты на всеобщее обозрение. 

Помощь Украине в разработке вооружения может оказать Великобритания в том случае, если США откажутся помогать стране в военном конфликте. Аналитики полагают, что ВСУ задействуют оружие массового поражения при условии подхода российских войск к Павлограду, Днепру и Харькову.

Ранее в НАТО заявили, что если бы у России не было ядерного оружия, то солдаты альянса давно напрямую вступили бы в конфликт на Украине.

Источник: The Times
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