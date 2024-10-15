Эксперт раскрыл отношение Китая к ядерным угрозам со стороны России

Раскрыто отношение Китая к ядерным угрозам со стороны России
Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Пекин воспринял спокойно предупреждение российского лидера

Исполнительный директор Центра по изучению России Восточно-Китайского педагогического института Лю Цзюнь утверждает, что недавнее решение Владимира Путина изменить ядерную доктрину страны не вызвало особую озабоченность в Китае. По его словам, большинство китайцев не верит, что Москва когда-либо может решиться на такой шаг.

Эксперт утверждает, что для Пекина это было в большей степени напоминанием, что Россия остается ядерной державой, поэтому с ней следует считаться.

"Эта тема вызывает озабоченность у крайне малого числа людей в Китае", – отметил он в интервью "Ъ".

Ранее бывший глава НАТО Йенс Столтенберг признался, что неоднократно намеренно пересекал российские красные линии, поскольку не верит, что Путин решится использовать ядерное оружие. Он заявил, что "разоблачил блеф" Москвы, поэтому Запад стал поставлять украинцам больше оружия и техники, которая ранее была под запретом из-за страха перед РФ. Единственное, о чем он жалеет – что не сделал этого раньше.

До этого Владимир Путин утвердил изменения в ядерной доктрине страны, указав, что Москва оставляет за собой право использовать оружие массового поражения против государства, которое нападает на Россию при поддержке ядерных держав.

Источник: Коммерсантъ
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