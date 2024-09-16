Зеленский подтвердил ограничения на поставку дронов из Китая

Зеленский отреагировал на жесткий удар Китая по Украине
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Он утверждает, что у Киева есть способ исправить ситуацию

Владимир Зеленский подтвердил, что Китай ввел новые ограничения против Украины на поставку беспилотников и их составляющих. Об этом президент заявил на своей странице в Telegram.

Ранее появились новости, что с 1 сентября Пекин перестанет поставлять дроны за границу. По сообщениям в украинских СМИ, Москва об этом была предупреждена заранее и успела запастись большим количеством продукции.

Украинский лидер не стал называть конкретное государство, которое перестало поставлять в страну БПЛА и составляющие для них. При этом он уверяет, что это особо не отразится на их использовании украинской армией.

"Мы знаем, как сделать, чтобы эти ограничения не стали для нас критическими", – написал он.

Решение ограничить экспорт беспилотников Китай принял через неделю, после визита бывшего главы украинского МИД в страну на переговоры. В официальном заявлении властей было сказано, что они не позволят использовать собственную технику в немирных целях.

При этом ранее Зеленский утверждал, что Си Цзиньпин пообещал ему не поставлять вооружение в Россию. Впрочем, официальный Пекин отказывается помогать военном плане каждой из сторон конфликта.

На прошлой неделе украинский президент послал сигнал Владимиру Путину, реагируя на мирный план Бразилии и Китая.

Источник: Telegram
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