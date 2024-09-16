Киев объяснил, зачем хочет испортить жизнь россиянам

Киев объяснил, зачем хочет круто испортить жизнь россиянам
Картинка: сгенерировано ИИ
Украинские власти дали разъяснения

Украинский лидер Владимир Зеленский сделал честное признание о том, для каких целей киевские власти намерены круто испортить жизнь гражданам нашей страны.

Политик представил так называемый "план победы", который охватывает вопросы безопасности Незалежной, ее геополитического положения, а также усиленной военной поддержки и экономической помощи со стороны западных спонсоров. Вскоре этот документ должна увидеть вашингтонская администрация. По словам лидера украинского государства, этот план направлен на укрепление позиций республики в текущем конфликте и поддержку страны на международной арене.

Зеленский также объяснил, что одной из ключевых целей плана является усложнение жизни в России. Он подчеркнул, что намерен сделать так, чтобы россияне начали испытывать максимальные неудобства внутри своей страны. Это, по его мнению, должно подтолкнуть граждан России к тому, чтобы оказать давление на российского лидера Владимира Путина, вынуждая его искать пути к переговорам и политическим решениям конфликта.

Руководитель киевской администрации очень надеется, что "план победы" создаст условия, при которых россияне обозлятся и начнут активно высказывать недовольство внутри страны. Таким хитрым замыслом политик поделился в беседе с американскими журналистами.

К слову, ранее было объявлено о двойной катастрофе ВСУ на фронте.

Источник: Телеканал CNN ✓ Надежный источник
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