Киеву не нравятся чиновники, которые задают неудобные вопросы

Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу уволили с поста, поскольку он раздражал главу офиса Зеленского Андрея Ермака. По словам источников, советник президента захотел сильнее контролировать министерство, поэтому и убрал мешающее в этом лицо.

Решение об уходе Кулебы было принято на прошлой неделе. Его место занял Андрей Сибига, который уже совершил несколько международных переговоров, в том числе с членами НАТО. При этом в Раде говорили, что чиновник не собирался покидать пост – его вынудили оставить министерство.

Вскоре после увольнения Кулебу заметили на автостанции в Пирятине Полтавской области, где бывший министр ел беляш из ларька. Предположительно, он направлялся в этот момент на свою родину – в Сумы.

По словам источников, почти все перестановки в украинском правительстве были лишь простым "репозиционированием". Только уход главы МИД оказался среди них самым радикальным решением.

Как пишет европейская пресса, увольнение Кулебы стало еще одним примером того, как администрация Зеленского нетерпима по отношению к чиновникам, бросающим вызов и задающим неудобные вопросы. Такие решение в Киеве принимают, даже несмотря на высокую положительную оценку министров на Западе. Например, ранее своей должности лишились глава Минобороны Резников и главком ВСУ Залужный.