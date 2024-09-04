Увольнение главы украинского МИД Кулебы срочно отложили

Политик решил подать в отставку после скандала

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал прошение об отставке. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, показав заявление дипломата, написанное от руки. Ожидалось, что его будут рассматривать в ближайшее время, однако неожиданно отставку главы украинского МИД отложили.

Предпжительно, полномочия Кулебы решили продлить еще на один день. Верховная Рада может вынести вердикт уже 5 сентября. Украинские депутаты объяснили, с чем это может быть связано.

Внесенный в РФ в перечень террористов и экстремистов Алексей Гончаренко утверждает, что принимать отставку не стали, поскольку испугались нехватки голосов.

"На Кулебе что-то пошло не так.... Остановили разбирательство и объявили перерыв", – сообщил парламентарий Ярослав Железняк.

Депутат София Федина рассказала, что заседание срочно прервали по требованию главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Дмитрий Кулеба занял пост главы украинского МИД в 2020 году, став самым молодым министром иностранных дел в истории страны – ему было 38 лет. До этого он работал постпредом Украины в Совете Европы, а также вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Алексея Гончарука.

Кулеба решил подать в отставку после скандала из-за его визита в Польшу. В Варшаве были недовольны тем, что дипломат сказал по поводу Волынской резни.