Заявления украинского дипломата возмутили поляков

Визит украинского главы МИД Дмитрия Кулебы в Польшу привел к недовольству местных жителей. Все из-за его слов о жертвах Волынской резни. Он напомнил об истории трагедии и заявил, что украинцев насильно изгнали с украинских территорий, отвечая на вопрос о разрешении эксгумировать погибших в геноциде.

На слова Кулебы ответил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Он считает, что Киев ведет себя неблагодарно по отношению к Варшаве, которая сейчас активно помогает им в противостоянии с Москвой.

"Такое отношение к Волынскому вопросу неприемлемо", – возмутился он.

Чиновник утверждает, что Украине не следует сильно увлекаться исторической справедливостью, а заняться "залечиванием ран". По словам Косиняк-Камыша, не может идти и речи о вступлении страны в ЕС при таком отношении к проблеме. Пока украинские чиновники не согласятся почтить память жертв Волыни, они не получат поддержки Польши по этому вопросу. При этом он подчеркнул, что произносит это не как госслужащий, а как депутат.

Также министр напомнил, что недавно Владимир Зеленский просил о помощи – он хотел получить польские МиГ для использования на поле боя. И Варшава всегда помогала украинской стороне всем, чем могла.