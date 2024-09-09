NI: провал под Курском может стать последним ударом для Зеленского

На Западе заявили о финальном ударе по Зеленскому
Владимир Зеленский. Кадр видео из соцсетей
Ситуация для Украины с каждым днем становится только хуже

Владимиру Зеленскому можно только посочувствовать, учитывая обстановку на поле боя и массовую перестановку в кабмине в попытке переложить ответственность на министров, пишет американское издание The National Interest.

Внезапное нападение на ВСУ на Западе многие сперва оценили как бестящий ход, поскольку это, говорили эксперты, даст Киеву преимущество в переговорах с Москвой и потенциально приведет к победе украинцев. Однако, как оказалось, похвала была преждевременной, поскольку ход заставил ВС РФ ускорить наступление на донецком фронте. Если до этого Зеленский пытался нокаутировать противника, то теперь понятно, что курская операция ослабила оборону по ключевым направлениям.

В итоге это привело к недовольствам среди простых украинцев, для которых нападение ВСУ на Россию не стало выдающимся инфоповодом. Для украинского президента это стало очередным провалом информационной кампании, учитывая контрнаступление и мобилизацию начала 2024 года.

"Если вторжение в Курск станет дорогостоящей оккупацией, а истощенные защитники Донецка Украины потеряют еще больше ключевых городов, это может стать третьим ударом для Зеленского", – говорится в статье.

Сейчас граждане все чаще обвиняют президента и его коррумпированное окружение, а не сам конфликт с Россией, в политических и экономических бедах страны. Как отмечает автор, в какой-то момент перестановки в кабинете министров и отставок будет недостаточно, чтобы снять с себя ответственность за решения, которые сделали ее еще хуже. 

Источник: The National Interest
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