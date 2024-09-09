Важной информацией поделились в Минобороны

Под Курском продолжаются ожесточенные бои. Авантюра с нападением на российские земли дорого обходится Вооруженным силам Незалежной. Так, в главном оборонном ведомстве наши страны озвучили число погибших в Курской области всушников.



Известно, что только за минувшие сутки наши военные ликвидировали до 240 вояк противника и 13 единиц бронированной техники в приграничье многострадального российского субъекта.

Наши войска также нейтрализовали одну станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая использовалась для противодействия российским системам связи и управления. Таким образом, за последние сутки подразделения российской армии нанесли значительный урон украинским силам.

Всего же за период боев под Курском киевский режим обрек на смерть более 11 400 военных – пришедшие с мечом на наши земли вояки превратились в горы трупов. Также за все время были уничтожены почти девять десятков танков, более 40 боевых машин, более шести сотен бронемашин и другой техники.

Эти данные свидетельствуют о том, что российская армия продолжает успешно противодействовать попыткам украинских сил продвигаться на этом участке фронта. В самое ближайшее время регион должен быть полностью очищен от вояк противника.

К слову, ранее глава чеченского спецназа сделал тревожное заявление о ситуации под Курском.