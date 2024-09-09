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Известный в Норвегии профессор Гленн Дизен поделился своим мнением по поводу событий, развернувшихся на территории украинского государства. В анализе эксперт объяснил катастрофические действия вашингтонской администрации в Незалежной.
Он высказал мнение, что США намеренно организовали переворот и спровоцировали военный конфликт на Украине с целью получить доступ к ее ценным природным ресурсам. В своей статье аналитик утверждает, что Вашингтон использует киевский режим не только для ослабления стратегического соперника – России, но и для контроля над природными ископаемыми Незалежной, стоимость которых оценивается в 12 триллионов долларов.
"Поэтому в качестве "помощи" Украине были устроены переворот, чистка в ее политическом аппарате, СМИ и культуре, фальсификация выборов", – обратил особое внимание западный специалист.
По мнению профессора, Вашингтон преследует несколько целей. Во-первых, помощь Украине служит инструментом для ослабления России, которая является давним стратегическим соперником США на международной арене. Во-вторых, контроль над украинскими ресурсами, такими как нефть, газ, редкоземельные металлы и другие полезные ископаемые, позволит США усилить свое влияние и экономически укрепиться.
Дизен подчеркивает, что именно с этой целью и был организован переворот на Украине в 2014 году, после которого страна погрузилась в политический и военный конфликт, а украинский народ оказался в глубоком кризисе.
К слову, ранее популярный украинский певец заявил о готовности служить в армии России.
Ситуация для Украины с каждым днем становится только хуже