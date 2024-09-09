Шольц готовит мирный план с территориальными уступками Украины

Шольц придумал собственный план мира: Украине не понравится
Олаф Шольц. Фото: Vlada Republike Slovenije from Ljubljana / wikimedia.org
Политик намерен совершить стратегический ход

Немецкий канцлер Олаф Шольц задумал войти в историю как "канцлер мира" после ошеломительных результатов выборов в Тюрингии и Саксонии, а также возможным поражением в Бранденбурге. Поэтому сейчас он работает на собственным планом урегулирования конфликта на Украине, который вряд ли понравится украинским властям.

В частности Шольц, в попытке усадить Москву за стол переговоров, намерен предожить Киеву пойти на территориальные уступки. Политик надеется, что этот шаг поможет ему укрепить свои внутренние позиции в Германии. 

Сейчас канцлер разрабатывает план вместе со своими коллегами из Социал-демократической партии. На это его подталкивают позиции Христианско-демократического союза, который сильно вырывается вперед по итогам выборов.

До этого в телеинтервью Шольц заявлял, что пришел момент обсуждения мира на Украине. Он полагает, что в ближайшее время нужно провести саммит на эту тему и обязательно пригласить на него Россию.

При этом разработкой собственного "мирного плана" занимается и Зеленский. Президент намерен представить его администрации Байдена в ближайшее время. Однако в Киеве неоднократно подчеркивали, что отказываться от своих территорий ради урегулирования не намерены.

Ранее Шольц заявил, что именно благодаря Германии конфликт между Россией и Украиной не перерос в противостояние Москвы и НАТО.

Источник: La Repubblica

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