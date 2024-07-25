Немецкие власти считают, что делают все правильно

Руководитель немецкого правительства Олаф Шольц сделал неожиданное заявление о военном конфликте между Североатлантическим альянсом и Российской Федерацией. Политик подчеркнул, что Германия считает все принятые решения правильными и отвергает обвинения в работе на эскалацию ситуации.



Такие заявления немецкого канцлера звучат на фоне того, что весной Берлин разрешил украинской армии использовать немецкое оружие для нанесения ударов по российским позициям под Харьковом. Кроме того, в берлинской администрации всерьез рассматривают возможность размещения мощных американских ракет на немецкой территории.

Россия не раз подчеркивала, что страны, поддерживающие киевский режим и снабжающие его оружием, фактически втягиваются в конфликт и становятся его участниками. Однако Германия отвергает такую позицию и считает, что никоим образом не обостряет обстановку на международной арене.

"Все наши решения настолько взвешены и принимаются таким образом, чтобы конфликт между Россией и Украиной не перерос в войну между Россией и НАТО", – неожиданно объявил Шольц.

К слову, ранее немецкий политик выступил с жестким требованием к России. Олаф Шольц готов пойти на важный для всего мирового пространства шаг.