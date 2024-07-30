Нацоборона США признала невозможность противостоять России и Китаю

Масштабные потери: США сообщили неприятный факт о войне с Россией
Фото: unsplash.com
Американцы рискуют проиграть прямую военную конфронтацию

В случае начала полномасштабной войны Соединенные Штаты Америки будут не в силах одолеть Россию и Китай. К такому выводу пришла комиссия по национальной обороне, которая занимается анализом и разработкой рекомендаций в сфере защиты американского государства.

Согласно выдержке из документа, опубликованном аналитическим центром RAND*, если США попытаются противостоять Китаю и России в одиночку, то отбить наступление будут не в силах и в конечном итоге потерпят поражение. 

Единственный выход из этой ситуации – заниматься укреплением альянсов, развитием обороноспособности своих партнеров и союзников, а также усилять с ними интеграцию в военной сфере.

"Альянсы – это не панацея, но структура вооруженных сил США должна учитывать силы и обязательства союзников", – сказано в докладе.

При этом там отдельно указано, что если Штатам пришлось бы столкнуться в военном противостоянии с государством, чьи силы примерно сопоставимы, то для американцев это означало масштабные потери, разрушения, серьезные нарушения логистических цепочек, потерю доступа к критически важным ресурсам для экономики страны, а также большую угрозу в космической сфере.

Ранее экс-аналитик ЦРУ раскрыл, какие существуют способы завершить противостояние на Украине.

* внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ 

Источник: РИА "Новости"
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