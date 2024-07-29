Белый дом внимательно следит за ситуацией

Конфликт на территории украинского государства продолжается, однако киевский режим хорошо знает, как быстро заключить мир и прекратить кровопролитие. При этом одно из главных требований Москвы вызывает серьезную настороженность в Вашингтоне.



Российские власти четко обозначили, что для завершения конфликта Украина должна согласиться на нейтральный статус и прекратить свои поползновения в сторону вхождения в блок НАТО. Однако это требование не устраивает вашингтонскую администрацию. В Белом доме с подозрением относятся к такому условию Москвы.

О нежелании Соединенных Штатов Америки соглашаться на нейтральный статус для Украины рассказал известный американский журналист Гидеон Рахман.

"Администрация Байдена до сих пор настороженно относится к требованию России о нейтральной Украине", – указывает обозреватель.

Рахман сослался на мнение советника главы США по нацбезопасности Джейка Салливана, который объявил, что Россия хочет видеть в Украине "скованную страну", лишенную права самостоятельно определять свою судьбу. Вашингтон же на это пойти не готов.

К слову, ранее на Украине выступили с угрожающим заявлением. Положение дел Вооруженных сил украинского государства становится все более тяжелым.