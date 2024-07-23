Глава британской армии Уокер призвал Запад готовиться к войне через три года

Назван вероятный срок масштабной войны на Западе
Фото: unsplash.com
Англичане уже наметили план действий

Новый командующий британской армией Роли Уокер утверждает, что страна должна быть готова к войне через три года. Поэтому требуется удвоить смертоносность своих войск на фоне критической угрозы со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

По его словам, Лондон должен быть готов к возможной эскалации в случае, если одна из стран НАТО вступит в конфликт, и быть в состоянии отражать нападение, как минимум, в течение еще трех лет. 

Уокер сослался на оценки США, согласно которым председатель Китая Си Цзиньпин потребовал, чтобы военные страны были готовы к вторжению на Тайвань в 2027 году, а также на опасения, что Иран может попытаться разорвать ядерное соглашение, призванное помешать ему разработать атомное оружие.

Акцент новый глава британской армии хочет сделать не на масштабировании вооружений, а на разработке новых технологий, которые помогут эффективно противостоять противнику. 

"Россия может выйти из нынешней войны с чувством желания отомстить за поддержку, оказанную Украине и может представлять большую среднесрочную угрозу, чем предполагалось", – заявил он.

Такое заявление последовало после критики лейбористкой партии из-за отсутствия плана по финансированию военной отрасли Британии.

Источник: The Guardian

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