Бывшего главкома отправили далеко за пределы Киева

Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Незалежной Валерий Залужный долгое время считался главным конкурентом украинского лидера Владимира Зеленского, однако последний умело избавился от соперника, отправив его в Великобританию в качестве посла. Новоявленный дипломат сделал первое громкое заявление в новой должности.



Залужный постарался обратить внимание местных жителей и граждан других западных стран на то, что они вступили в новую реальность и теперь должны по-другому выстраивать свою жизнь. В частности, Залужный сообщил о необходимости временно отказаться от ряда свобод.

"Общество должно дать согласие на временный отказ от ряда свобод ради выживания", – пафосно объявил украинец.

Он пояснил, что в скором времени мировое пространство могут потрясти новые военные конфликты, именно такого развития событий следует ждать. Залужный подчеркнул, что все люди должны быть готовы к кардинальным переменам в жизни. В случае развязывания новых конфликтов политикам придется мобилизовывать граждан и перестраивать экономику.

Таким образом приехавший в Британию представитель Киева намекнул, что развязанный на международной арене украинский конфликт вскоре может непосредственно затронуть самих жителей западных государств. Кроме того, дипломат подчеркнул, что боевые столкновения, продолжающиеся на территории украинского государства, стоит считать "войной переходного периода".

К слову, ранее на Западе сообщили Киеву плохие новости из-за события в ноябре.