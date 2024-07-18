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Два донбасских региона – Луганская и Донецкая народные республики с 2022 года являются частью Российской Федерации, однако ожесточенные бои в этих субъектах не прекращаются. Сегодня, 18 июля, стало известно о мощном прорыве российской армии в ДНР.
Важными новостями делятся европейские журналисты. На Западе с прискорбием наблюдают за провалами киевского режима. Сообщается, что бойцы украинской армии вынуждены покинуть свои позиции в ДНР, так как не могут справиться с натиском Вооруженных сил Российской Федерации.
"Украинцы потеряли контроль над селом Урожайное <...>. Русские также приближаются к ключевой дороге к Часову Яру, по которой осуществляется снабжения украинских войск", – пишут западные наблюдатели.
Освобождение населенного пункта Урожайное на Времевском направлении является серьезным достижением в ходе проведения специальной операции по денацификации киевского режима. Это село имеет важное стратегическое значение и должно стать плацдармом для новых прорывов.
К слову, ранее в НАТО поделились удивительным прогнозом по поводу дальнейшего развития украинского конфликта.
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