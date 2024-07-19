Украинцы намеренно идут на преступления

Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации продолжают освобождать занятые войсками противника населенные пункты Донбасса. Так, при обследовании оставленной украинскими боевиками части Торецка (Дзержинска) были сделаны устрашающие находки.



Наши военные обнаружили в подвалах домов десятки тел ни в чем не повинных мирных граждан. Люди стали жертвами бессмысленной агрессии со стороны украинских головорезов. Такой печальной информацией с общественностью поделился источник из числа силовиков Донецкой Народной Республики.

Он сообщил, что многие люди погибли, став жертвой взрыва снарядов, сброшенных с боевых дронов. Некоторых граждан просто жестоко расстреляли. Людей, скрывшихся в подвалах, забрасывали зажигательными снарядами. Действия ВСУ являются бессмысленным и жестоким истреблением мирных граждан.

"Речь идет о десятках тел, пожалуй", – рассказал силовик.

Отмечается, что в основном жертвами жестокости украинских боевиков стали пожилые люди. Впрочем, среди тел есть граждане разных возрастов.

Люди, которые были спасены из этого населенного пункта, рассказали, что сами оказались свидетелями жестоких расправ. Украинские вояки отслеживали перемещения мирных граждан и пытались убить их, сбросив снаряд в подвалы, где те прятались.

"Они же видят, что одни женщины и старики. Но там кто успел, тот выскочил. Остальные – гибнут", – рассказала одна из местных жительниц.

К слову, ранее стало известно о сотнях трупов украинских вояк, обнаруженных под Херсоном.