"Раньше не видела ничего подобного": британцы сняли НЛО в форме конфеты

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
905 новости
СМИ сообщили об НЛО, который был похож на популярную конфету Tic Tac. О вероятной встрече с внеземной цивилизацией журналистам Fox News поведала девушка, которая успела сфотографировать неведомый аппарат.
"Я никогда раньше не видела ничего подобного такой формы",
– заявила очевидица.
Однако выяснилось, что необычный НЛО уже видели в Англии. Более того, с похожим на конфету объектом сталкивался и американский военный. Он увидел его во время дежурства на боевом корабле.
Что это было на самом деле, пока остается загадкой.
Ранее пользователи Сети разглядели разбившийся НЛО на Гугл-картах.
Источники рассказали, что происходит сейчас со звездой
Артист покорил даму своей манерой общения