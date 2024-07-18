Почти 800 украинских военных пропали в Крынках - "Следствие. Инфо"

Под Херсоном бесследно исчезли сотни военных ВСУ: что произошло
Фото: www.unsplash.com
Ситуация в армии вызывает ужас

В украинской прессе появились жуткие сведения о бойцах Вооруженных сил Незалежной. Выяснилось, что только примерно за последние полгода в одном селе под Херсоном бесследно исчезли сотни украинских военных. Такую информацию публикует украинское издание "Следствие.Инфо".

Так, объявлено, что по официальным данным, за период с октября прошлого года по июнь текущего бесследно исчезли 788 человек. При этом еще в начале года представители российской стороны сообщали, что многострадальное село Крынки на Херсонщине полностью зачищено, но военные противника продолжают попытки высадиться на одном из островов.

Примерно в то же время появилась информация о четырех бригадах корпуса морской пехоты украинской армии, проникших в этот населенный пункт. Их главной задачей было добраться до западных берегов Крымского полуострова. Минобороны России сообщало об огромных потерях противника, а спустя несколько месяцев в местных подвалах продолжали находить жуткие "схроны" с трупами украинцев, сваленных в подвалах.

Некоторое время назад также появилась информация о том, незалежные боевики устраивают кровавые расправы и уничтожают сослуживцев, которые хотят сдаться в плен армии России. Такая ситуация была и в Крынках.

Стоит отметить, что положение украинских властей оставляет желать лучшего. Ранее в Соединенных Штатах Америки сделали прогноз о грядущей катастрофе на Украине. Вскоре Киев может столкнуться с новой серьезной проблемой.

Источник: "Следствие. Инфо" • Требует проверки
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