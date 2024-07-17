Дела украинских властей плохи

Эксперты и политики из разных стран внимательно следят за ситуацией, которая разворачивается на территории украинского государства. Череда провалов Вооруженных сил Незалежной явно демонстрирует, что Киев находится на краю катастрофы. Помимо очевидных поражений на полях боевого столкновения, украинские власти вскоре могут столкнуться с еще одной серьезной проблемой.



К таким выводам пришли аналитики авторитетного американского издания Associated Press. Эксперты отмечают, что отсутствие у украинской армии успехов на поле брани может привести к потере политической и военной помощи со стороны государств коллективного Запада. Кроме того, поддержка киевского режима, скорее всего, заметно сократится, если к власти в Соединенных Штатах Америки придет бывший глава этой страны Дональд Трамп.

"На втором плане всплывает еще одна неприятная проблема для Киева: как долго продлится политическая и военная поддержка западных стран, имеющая решающее значение для ее борьбы?" – обратили внимание американские аналитики.

Эксперты издания отдельно напомнили о высоких шансах на победу Джей Ди Вэнса, который претендует на пост вице-президента США. Этот политик неоднократно публично заявлял о том, что выступает против поддержки киевского режима. Тандем Трампа и Вэнса может стать причиной катастрофы украинских властей.

К слову, ранее было объявлено о предоставлении Америкой карт-бланша киевскому режиму в отношении ударов по российской территории.