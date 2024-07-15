Варшава продолжает наращивать агрессию

Конфликт на территории украинского государства не прекращается уже несколько лет, при этом в последнее время киевский режим демонстрирует явную неспособность добиваться хотя бы каких-то успехов на поле боя. На этом фоне наиболее агрессивно настроенные представители НАТО требуют перейти к самым решительным действиям. Так, агрессивные заявления польских властей вызвали настоящий переполох в блоке.



Польша настроена на то, чтобы Североатлантический альянс принял непосредственное участие в украинском конфликте. Варшава заявила о своем желании сбивать российские ракеты над территорией Незалежной. Однако в коалиции нет общей позиции по этому вопросу. Так, генсек альянса Йенс Столтенберг отверг инициативу варшавской администрации и подчеркнул, что НАТО не может пойти на такой шаг.

"Политика НАТО неизменна – мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы поддержим Киев в уничтожении российских самолетов, но блок не будет вовлечен напрямую", – строго сообщил о своем несогласии с властями Польши генсек блока.

К слову, ранее на Западе заявили о крушении пяти мифов о Российской Федерации. Вокруг страны активно создают образ "империи зла". Мнением поделился известный ирландский эксперт-аналитик Чей Боуз.