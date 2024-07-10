Победа над киевским режимом не является конечной целью

Конфликт, продолжающийся на территории украинского государства, уже унес огромное количество жизней. Киевский режим не щадит украинских вояк и бросает их на все новые бесполезные "мясные штурмы". Тем не менее, уже для многих очевидно, что победа будет за нашей страной. Впрочем, после этого спецоперации не закончится.



По крайней мере, с таким заявлением выступил замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев. Политик отверг идею полностью прекратить специальную военную операцию по денацификации киевского режима после того, как наконец будут подписаны документы о перемирии. Он подчеркнул, что это обстоятельство не может быть достаточным для полного сворачивания боевых действий.

Бывший глава Российской Федерации пояснил, что после мирных переговоров Украиной будут руководить умеренные политические деятели, однако радикалы никуда не исчезнут и всегда будут ждать момента для того, чтобы нанести новый удар. Тогда-то нашим военным снова придется взяться за оружие.

"И тогда настанет время окончательно раздавить гадину. Вбить длинный стальной гвоздь в крышку гроба бандеровского квазигосударства. Уничтожить остатки его кровавого наследия", – поделился своим мнением политик в социальных сетях.

Более того, Медведев отметил, что даже после "возвращения" оставшихся от Незалежной земель в родную российскую гавань, враги Москвы будут копить силы для нанесения нового удара.

К слову, ранее на передовой заявили о катастрофе Вооруженных сил Украины под Херсоном.