Экс-сотрудник Пентагона рассказал о последствиях капитуляции Украины

Капитуляция Украины: в США сделали заявление о последствиях
Фото: www.unsplash.com
Многие считают, что конец конфликта не за горами

К большому неудовольствию западных кураторов, Вооруженные силы Незалежной давно не демонстрируют какие-либо успехи на полях проведения спецоперации, направленной на демилитаризацию киевского режима. На этом фоне все чаще звучат разговоры о неизбежной капитуляции Украины. С заявлением по этому поводу выступил бывший работник Пентагона Стивен Брайен.

Экс-сотрудник главного оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки решил порассуждать о последствиях, которые наступят после того, как киевские власти согласятся сложить оружие и поднимут белый флаг. По мнению американского аналитика, в первую очередь, это заставит блок НАТО начать переговоры с Россией по вопросам, касающимся обеспечения безопасности на международной арене.

"Это может, наконец, создать возможность для диалога по вопросам безопасности между альянсом и Россией, как только НАТО осознает, что произошло и почему", – поделился своими размышлениями экс-сотрудник Пентагона.

Брайен пояснил, что после провала Украины у коллективного Запада не останется иного выхода – страны-участницы Североатлантического альянса будут вынуждены обсудить дальнейшее мироустройство с Российской Федерацией.

К слову, ранее отважный боец армии России одной-единственной противотанковой ракетой стер с лица земли логово вояк Вооруженных сил Незалежной.

Источник: Asia Times ✓ Надежный источник
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