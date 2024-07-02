Многие считают, что конец конфликта не за горами

К большому неудовольствию западных кураторов, Вооруженные силы Незалежной давно не демонстрируют какие-либо успехи на полях проведения спецоперации, направленной на демилитаризацию киевского режима. На этом фоне все чаще звучат разговоры о неизбежной капитуляции Украины. С заявлением по этому поводу выступил бывший работник Пентагона Стивен Брайен.



Экс-сотрудник главного оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки решил порассуждать о последствиях, которые наступят после того, как киевские власти согласятся сложить оружие и поднимут белый флаг. По мнению американского аналитика, в первую очередь, это заставит блок НАТО начать переговоры с Россией по вопросам, касающимся обеспечения безопасности на международной арене.

"Это может, наконец, создать возможность для диалога по вопросам безопасности между альянсом и Россией, как только НАТО осознает, что произошло и почему", – поделился своими размышлениями экс-сотрудник Пентагона.

Брайен пояснил, что после провала Украины у коллективного Запада не останется иного выхода – страны-участницы Североатлантического альянса будут вынуждены обсудить дальнейшее мироустройство с Российской Федерацией.

К слову, ранее отважный боец армии России одной-единственной противотанковой ракетой стер с лица земли логово вояк Вооруженных сил Незалежной.