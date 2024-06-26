Париж может лишиться статуса ведущего международного игрока

Внутренние политические распри во Франции являются серьезной угрозой не только для стабильной ситуации в стране, но и для ее союзников по НАТО и Украины. Об этом пишет британское издание The Times.

Согласно опросам, на досрочных парламентских выборах лидирует партия Марин Ле Пен со своей партией "Национальное объединение". Далее идет "Новый народный фронт" и фракция Макрона. Перспективный проигрыш может сделать французского лидера незначительной фигурой в дипломатических делах ЕС и НАТО, указывают в статье.

В последнее время партия Марин Ле Пен отказалась от большинства своих пророссийских взглядов, но только не от отношения к вступлению Украины в Североатлантический Альянс. Представители движения не хотят, чтобы Францию втянули в конфликт, руководствуясь пятой поправкой кодекса.

"Новый народный фронт", напротив, поддерживает Киев по всем направлением. Но что касается вопроса о членстве Франции в НАТО – тут возникают трудности. Жан-Люк Меланшон ранее называл объединение бессмысленным, и в его новой предвыборной кампании нет ни слова об Альянсе, Америке и Китае. Ключевой международный вектор политики – наказание для Израиля и признание палестинского государства.

Если партии не смогут получить парламентского большинства во втором туре голосования, это будет означать законодательный тупик, из-за чего внутренняя нестабильность может помешать Парижу проводить значительную часть своей внешней политики.

"Страну может ожидать сложная борьба между двумя руководителями. В лучшем случае это вызовет замешательство как у союзников, так и у французов. В худшем случае это серьезно ослабит дипломатический авторитет Франции за рубежом и ослабит НАТО", – заключили в статье.

Ранее стало известно, почему Макрон отказался от своей инициативы об отправке западных войск на Украину.