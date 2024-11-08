Американцы продолжают внимательно следить за развитием событий

Крымский полуостров является лакомым с геополитической точки зрения местом для многих стран. Долгое время в США поддерживали идею о том, что республика должна достаться Украине. Однако здравомыслящие эксперты с этим не согласны. Так, в США прозвучало неожиданное заявление о Крыме.

Бывший американский постпред при Североатлантическом альянсе Роберт Хантер высказался о будущем региона, отметив, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому при любых раскладах придется отказаться от этих земель. Эксперт подчеркнул, что изначально Крым не был украинским и его включение в состав Незалежной произошло случайно.

По мнению аналитика, одной из стратегических ошибок США стало недостаточное взаимодействие с нашей страной в последние годы. Аналитик считает, что вашингтонской администрации необходимо признать неизменные интересы Москвы и тот факт, что Россия не откажется от своих позиций в регионе. Он полагает, что игнорирование этого фактора лишь усилило противостояние и затруднило перспективу дипломатического урегулирования.

"При нескольких администрациях разных партий, они делали вид, что Россия каким-то образом исчезнет. <…> Нужно прийти к соглашению с русскими о будущих отношениях", – обратил особое внимание эксперт.

Он констатировал, что необходимость учитывать мнение РФ становится очевидной, поскольку Москва готова защищать свои геополитические интересы.

К слову, ранее депутатов Рады уличили в работе на Россию.