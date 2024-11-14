На разбор рухнувшего в Крыму моста потребуются сутки - СМИ

Трагедия вызвала огромный резонанс

Накануне вечером, 13 ноября, в Крымской республике произошел трагический инцидент с обрушением моста. Утром появились новые подробности. Так, стало известно, сколько времени потребуется на разбор образовавшихся на месте чрезвычайного происшествия завалов.

На месте случившегося оперативно работают сотрудники МЧС, которые занимаются разбором завалов. По имеющимся данным, восстановительные работы займут порядка суток. Спасатели разбирают рухнувшие конструкции, чтобы освободить железнодорожные пути, обеспечив возможность для возобновления движения поездов. МЧС сообщает, что движение по железной дороге должно быть восстановлено в ближайшее время, ориентировочно в течение суток.

Напомним, в Джанкойском районе Крыма произошло обрушение автомобильного моста, соединяющего села Изумрудное и Маслово. Инцидент вызвал остановку движения поездов по железнодорожной ветке, над которой проходил мост, а также стал причиной травм двух человек. Разрушение дорожного полотна и перекрытие путей значительно осложнили ситуацию в районе.

По предварительным данным, причиной трагического инцидента могло стать движение перегруженного грузового автомобиля, что привело к чрезмерной нагрузке на конструкцию. Для уточнения обстоятельств инцидента начата проверка. Специалисты изучат детали происшествия, включая возможные технические нарушения и состояние конструкции моста на момент обрушения.

Получившее огромный резонанс событие в очередной раз подчеркнуло важность регулярного мониторинга состояния транспортной инфраструктуры, особенно на участках, где движение большегрузных автомобилей оказывает дополнительное давление на мостовые конструкции.

К слову, ранее в США выступили с неожиданным заявлением по Крыму.