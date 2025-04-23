США могут признать Крым, чтобы вбить клин между РФ и Китаем - аналитик Блохин

Раскрыта грандиозная афера США с признанием Крыма
Фото: www.unsplash.com
Вашингтонская администрация разработала хитрый ход

За громкими заголовками о возможном признании Крыма российским со стороны Соединенных Штатов Америки скрывается не дипломатический жест, а тщательно продуманный стратегический ход. Такое предположение сделал известный политолог и американист Константин Блохин, объяснив, что США таким образом пытаются перехитрить Россию и разорвать ее сближение с Китаем.

По словам эксперта, Белый дом действительно может пойти на этот шаг и признать Крым частью России. И речь тут идет о корыстном расчете: нынешняя вашингтонская администрация, для которой Китай остается приоритетным соперником, мечтает вбить клин между Москвой и Пекином. Для того чтобы этого добиться, считает Блохин, американцы готовы пересмотреть всю политику – от санкций до украинского вопроса. Такие действия якобы могут вернуть Россию в орбиту влияния западной коалиции.

"Вся команда Трампа мечтает просто вбить клин между Россией и Китаем. А как это можно сделать? Это можно сделать лишь одним способом – вернуть Россию в орбиту влияния Запада", – отметил политолог.

Он подчеркнул, что такой шаг при Трампе вполне реалистичен, поскольку этот политик всегда был прагматиком. А вот при бывшем лидере Джо Байдене, отметил политолог, сама мысль о переговорах с Москвой рассматривалась как слабость. Сегодня же США готовы действовать хитро и жестко – и исключительно ради своей выгоды.

К слову, ранее были раскрыты детали плана Трампа по Украине.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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