CNN: автором подаренного Путиным портрета Трампу стал Никас Сафронов

В марте Владимир Путин подарил Дональду Трампу портрет, который стал личным презентом от одного лидера другому. Подробности о картине не разглашались. Единственное – представитель американского президента Стив Уиткофф отмечал, что республиканец был невероятно тронут презентом. Лишь недавно журналистам в США удалось выяснить подробности о произведении искусства.

По данным CNN, автором картины стал "ведущий российский художник" Никас Сафронов. Изначально он не знал, для кого пишет работу – к нему пришли неизвестные люди, которые просили нарисовать Трампа таким, каким он его себе представляет. При этом мастер подозревал, что делает все по заказу Кремля.

"Когда я начал писать портрет, я понял, что это может сблизить наши страны, и решил не брать за него денег, потому что подозревал, для чего предназначается эта картина", – заявил Сафронов.

По его словам, в портрете ему было важно "показать кровь, шрам и его храбрость во время покушения на его жизнь". Поднятая рука на картине является символом несломленности и единства с Америкой, намерения Трампа вернуть стране величие.

Как известно, Сафронов не новичок в портретах мировых лидеров: он написал десятки картин известных личностей, включая покойного Папу Франциска, президента Индии Нарендру Моди и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.