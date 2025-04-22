CNN: автором подаренного Путиным портрета Трампу стал Никас Сафронов

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В марте Владимир Путин подарил Дональду Трампу портрет, который стал личным презентом от одного лидера другому. Подробности о картине не разглашались. Единственное – представитель американского президента Стив Уиткофф отмечал, что республиканец был невероятно тронут презентом. Лишь недавно журналистам в США удалось выяснить подробности о произведении искусства.
По данным CNN, автором картины стал "ведущий российский художник" Никас Сафронов. Изначально он не знал, для кого пишет работу – к нему пришли неизвестные люди, которые просили нарисовать Трампа таким, каким он его себе представляет. При этом мастер подозревал, что делает все по заказу Кремля.
"Когда я начал писать портрет, я понял, что это может сблизить наши страны, и решил не брать за него денег, потому что подозревал, для чего предназначается эта картина", – заявил Сафронов.
По его словам, в портрете ему было важно "показать кровь, шрам и его храбрость во время покушения на его жизнь". Поднятая рука на картине является символом несломленности и единства с Америкой, намерения Трампа вернуть стране величие.
Как известно, Сафронов не новичок в портретах мировых лидеров: он написал десятки картин известных личностей, включая покойного Папу Франциска, президента Индии Нарендру Моди и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
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